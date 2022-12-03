Разин о 2:3 от «Витязя»: «Третий гол пропустили ребята, которые не должны играть в таких матчах. Значит, виноваты тренеры. В частности, я»
Андрей Разин дал комментарий после поражения от «Витязя» со счетом 2:3.
– Игра упущенных возможностей. Плохо начали, пропустили легкие голы. Во втором периоде смогли переломить игру. Были моменты, когда могли выйти вперед. К сожалению, результат такой, какой есть.
– «Витязь» и «Северсталь» – два принципиальных соперника. Был ли этот матч принципиальным для вас?
– Конечно, мы настраивали, и думаю, что тренерский штаб «Витязя» об этом говорил. Жаль, что у нас до некоторых это не дошло.
Первый и третий гол пропустили ребята, которые не должны были играть в таких играх кость в кость, но на состав мы не пеняем. Значит, виноваты только тренеры. В частности, я.
Голов с плеч мы не рубим. Сделаем выводы. У нас есть еще одна игра до перерыва. Дальше – перерыв. Можно все подкорректировать, поменять. Взглянуть под другим углом на ситуацию. Сезон продолжается, – сказал главный тренер «Северстали».
«Северсталь» проиграла 4 матча подряд – все с разницей в одну шайбу. На 5 очков увеличился отрыв от 8-го места на Западе
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