Вайсфельд ждет извинений от Разина из-за телеграма: «Позвонил ночью, матом претензии предъявлял. У него такая особенность – всех врагами считает»

прокомментировал недопонимание с тренером .

Вайсфельд будет комментировать матч против московского «Динамо».

– Мне как обычно пришла рассылка от канала – на каких конкретно матчах я работаю. Все в штатном режиме, и лично я никаких проблем тут не вижу.

– Все же у вас недавно был конфликт с Разиным, который попал в публичное пространство. Будете вы как‑то, хотя бы в шутку, касаться этой темы?

– Зачем? Я буду работать, как всегда, разбирать хоккейные моменты, которые на льду происходят, и все. При чем тут та история? Там ведь знаете, что произошло?

– Знаю только, что Разин позвонил вам ночью и почему‑то начал высказывать претензии, связанные с судейством.

– Да ладно, что ночью. Оказалось, что в телеграме создано несколько каналов, где фигурирует моя фамилия. Я к ним вообще никакого отношения не имею, даже не знал об их существовании…

– Да, сейчас это, увы, часто происходит. Берется фамилия известного человека и создается канал, якобы имеющий к нему отношение. Причем писать там можно потом вообще что угодно. Неужели Разин этого не понимал?

– Видимо, нет. Разин там что‑то прочитал, решил, что это я написал и позвонил ночью, начал матом какие‑то претензии предъявлять.

Я потом сделал публичное заявление, что никаких каналов в телеграме не веду, а от Разина жду извинений. Но пока их так и не дождался, хотя свой собственный канал, Андрей, насколько мне известно, закрыл.

У Разина есть такая особенность – он всех вокруг врагами считает. Но при чем тут игра «Северстали»? Я не собираюсь это смешивать.

– Вы не собираетесь. Но легко предположить, что любое ваше критическое замечание в адрес «Северстали» череповецкие болельщики будут воспринимать через призму этой истории.

– На это я вообще внимания давно не обращаю. После одного случая перестал. Помню, пришел как‑то в ФХР, и мне там один человек говорит: «Леонид, ну хватит уже про судей! Что ты постоянно их работу во время матчей разбираешь». Я думаю: наверное, и правда я перебарщиваю с этими разборами.

Потом полетел на Олимпиаду в Ванкувер, там матчи комментирую, работы арбитров не касаюсь. И тут ко мне один из коллег подходит: «Леонид, а чего вы про судей перестали рассказывать? Раньше вы все спорные эпизоды разбирали, все ясно было. А сейчас без ваших объяснений вообще ничего непонятно». Я тогда понял, что на всех не угодишь, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

Вайсфельд о Разине: «Он мне вчера в полпервого позвонил... Он же непьющий? А там прям в трубку пахло»

Разин ответил на слова Вайсфельда про ночной звонок: «Леонид, не опускайтесь ниже плинтуса. Не могу я вас взять на работу – слухи, что вы работаете на откатах, никуда не денутся»