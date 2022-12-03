Подъяпольский о Разине: «Хороший тренер, получается работать с молодежью. Здорово, что в КХЛ на долгое время появился такой тренер»
Владислав Подъяпольский высказался о тренере Андрее Разине.
– Удалось ли напоследок пообщаться с Андреем Владимировичем Разиным? Что сказали друг другу?
– Пожелали друг другу удачи. Ничего такого не было. Попрощались, поблагодарили друг друга за работу.
– Какие впечатления он оставил о себе как тренер и как человек?
– Мы проработали вместе четыре года. Нничего плохого о нем не могу сказать.
Хороший тренер, у него получается работать с молодежью. Сами видите, как команда играет. Она хороший хоккей показывает. Здорово, что в КХЛ на долгое время появился такой тренер, – сказал вратарь, которого обменяли в СКА из «Северстали».
Комментарии