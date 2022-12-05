Гендиректор «Трактора»: «Пять легионеров – оптимальное количество в заявке на матч КХЛ»

Гендиректор считает действующий лимит на легионеров оптимальным.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.

3 декабря президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что решение о сокращении лимита еще не принято.

«Мы считаем, что пять легионеров – оптимальное количество в заявке на матч КХЛ. Но если решение [по ужесточению лимита] будет принято, мы будем вынуждены его принять.

Если будут учитывать нашу позицию, то я ее только что высказал. Раз решение еще должным образом не оформлено, значит юридически оно не принято», – сказал .