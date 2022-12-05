Гендиректор «Трактора»: «Пять легионеров – оптимальное количество в заявке на матч КХЛ»

Теги Трактор ФХР Иван Савин КХЛ лимит на легионеров ТАСС Хоккей

Гендиректор «Трактора» считает действующий лимит на легионеров оптимальным.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.

3 декабря президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что решение о сокращении лимита еще не принято.

«Мы считаем, что пять легионеров – оптимальное количество в заявке на матч КХЛ. Но если решение [по ужесточению лимита] будет принято, мы будем вынуждены его принять.

Если будут учитывать нашу позицию, то я ее только что высказал. Раз решение еще должным образом не оформлено, значит юридически оно не принято», – сказал Иван Савин.

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