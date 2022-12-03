Морозов о сокращении лимита на легионеров в КХЛ: «Это еще не решено. Есть предложение, будем его обсуждать с руководителями клубов»
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что решение о сокращении лимита еще не принято.
Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ поддержало инициативу ФХР о сокращении лимита на легионеров в лиге.
Сейчас российские клубы могут заявлять на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ до 5 иностранцев. Это число предлагается сократить до трех.
«Это еще не решено. В Челябинске будет масштабная неделя.
9 декабря пройдет совет руководителей клубов, где мы соберемся и вместе будем обсуждать.
Это одно из предложений, которое мы выносили на голосование клубам. Будем обсуждать. Пока что такого решения нет», – сказал Морозов.
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