Морозов о сокращении лимита на легионеров в КХЛ: «Это еще не решено. Есть предложение, будем его обсуждать с руководителями клубов»

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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что решение о сокращении лимита еще не принято. 

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ поддержало инициативу ФХР о сокращении лимита на легионеров в лиге.

Сейчас российские клубы могут заявлять на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ до 5 иностранцев. Это число предлагается сократить до трех. 

«Это еще не решено. В Челябинске будет масштабная неделя.

9 декабря пройдет совет руководителей клубов, где мы соберемся и вместе будем обсуждать.

Это одно из предложений, которое мы выносили на голосование клубам. Будем обсуждать. Пока что такого решения нет», – сказал Морозов. 

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