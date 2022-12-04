Мирошниченко дебютирует в КХЛ за «Авангард» в матче против «Трактора». Он заявлен на игру 13-м нападающим
Иван Мирошниченко дебютирует в КХЛ за «Авангард» в матче с «Трактором».
18-летний форвард заявлен на игру в качестве 13-го нападающего.
В текущем сезоне Мирошниченко, прошедший курс лечения от ракового заболевания (лимфомы Ходжкина), провел 8 матчей за «Омских Ястребов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 11 (8+3) очков.
Также в его активе 2 матча за «Омские Крылья» в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и 3 (0+3) балла.
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