Мирошниченко дебютирует в КХЛ за «Авангард» в матче против «Трактора». Он заявлен на игру 13-м нападающим

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18-летний форвард заявлен на игру в качестве 13-го нападающего.

В текущем сезоне Мирошниченко, прошедший курс лечения от ракового заболевания (лимфомы Ходжкина), провел 8 матчей за «Омских Ястребов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 11 (8+3) очков.

Также в его активе 2 матча за «Омские Крылья» в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и 3 (0+3) балла.