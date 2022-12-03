Ишматов о Знарке: «Его решение говорит о том, что наступило опустошение. Основной вопрос – как убедить хоккеистов играть?»

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Рафаил Ишматов считает, что у Олега Знарка наступило опустошение.

Специалист покинул пост главного тренера «Ак Барса».

– Это решение самого Знарка, надо понять, что у него происходит внутри. К сожалению, в жизни тренеров такое бывает.

Его решение говорит о том, что уже наступило опустошение. Основной вопрос – как убедить хоккеистов играть? Его величество результат определяет все, и отвечать приходится тренеру.

– У «Ак Барса» собрался слишком звездный состав?

– Должен быть баланс между местными игроками и приезжими, включая конкуренцию в команде, – сказал заслуженный тренер России.

Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел

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