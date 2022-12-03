Хоккеисты «Ак Барса» не понимали, в какой хоккей играют при Знарке: «На собраниях тренеры спрашивают: «Как будем играть? Предлагайте варианты»

Хоккеисты желали больше тактической конкретики от штаба Олега Знарка.

2 декабря казанский клуб сообщил об уходе Знарка с поста главного тренера.

Как пишет «Бизнес Online», специалист потерял контроль над командой в последних матчах. Хоккеисты в разговоре не под запись признавались, что не понимают, в какой хоккей играют.

«На собраниях тренеры спрашивают нас: «Как будем играть? Предлагайте свои варианты. Хотя именно от них должна идти установка», – рассказал один из игроков «Ак Барса».

Знарок возглавил «Ак Барс» в июле текущего года. В нынешнем сезоне казанцы под его руководством набрали 38 очков в 36 матчах и занимают 7-е место в таблице Восточной конференции .

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