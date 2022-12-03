Никита Щитов: «Не согласен, что Знарок отстал от современного хоккея. Он выигрывал Олимпиаду, ему нужна команда с ребятами попроще»

Теги Ак Барс Никита Щитов Рафик Якубов Олег Знарок Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Никита Щитов выразил мнение, что Олег Знарок не изжил себя как тренер.

Бывший защитник клубов КХЛ прокомментировал отставку специалиста с поста главного тренера «Ак Барса».

– Результаты команды, конечно, не очень хорошие, но жалко, что так получилось.

Многие говорили об этой отставке, но я думал, что он доработает до конца сезона, а потом в плей-офф команда сможет показать другой хоккей. Видимо, сам принял такое решение – уйти после победы. Не получилось создать коллектив.

В московском «Динамо» он строил команду вместе с помощником Харийсом Витолиньшем и генменеджером Андреем Сафроновым. Генеральный менеджер подбирает игроков, очень сильно влияет на атмосферу.

Поэтому для меня совершенно непонятно, почему в Казани нет Рафика Якубова, при котором брали серебро, золото, бронзу, и местных воспитанников в тренерском штабе он натаскивал.

Будь он в «Ак Барсе», таких просчетов в селекции и провалов в команде не было бы. Генменеджер Марат Валиуллин тоже должен понести ответственность за результат и пойти вслед за Знарком.

– Вы уже говорили, что не верите, что Знарок закончился как тренер. Думаете, найдет себе еще команду?

– Я считаю, что Знарок не изжил себя как тренер. Ему нужна своя команда с ребятами попроще, хороший помощник, как Харийс Витолиньш.

Пишут, что он отстал от современного хоккея. Но я не согласен, все-таки Знарок брал несколько кубков, выигрывал Олимпиаду, а провалы в спорте бывают у всех, – сказал Щитов.

Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел

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