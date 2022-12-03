Никита Щитов: «Не согласен, что Знарок отстал от современного хоккея. Он выигрывал Олимпиаду, ему нужна команда с ребятами попроще»

выразил мнение, что не изжил себя как тренер.

Бывший защитник клубов прокомментировал отставку специалиста с поста главного тренера .

– Результаты команды, конечно, не очень хорошие, но жалко, что так получилось.

Многие говорили об этой отставке, но я думал, что он доработает до конца сезона, а потом в плей-офф команда сможет показать другой хоккей. Видимо, сам принял такое решение – уйти после победы. Не получилось создать коллектив.

В московском «Динамо» он строил команду вместе с помощником Харийсом Витолиньшем и генменеджером Андреем Сафроновым. Генеральный менеджер подбирает игроков, очень сильно влияет на атмосферу.

Поэтому для меня совершенно непонятно, почему в Казани нет , при котором брали серебро, золото, бронзу, и местных воспитанников в тренерском штабе он натаскивал.

Будь он в «Ак Барсе», таких просчетов в селекции и провалов в команде не было бы. Генменеджер Марат Валиуллин тоже должен понести ответственность за результат и пойти вслед за Знарком.

– Вы уже говорили, что не верите, что Знарок закончился как тренер. Думаете, найдет себе еще команду?

– Я считаю, что Знарок не изжил себя как тренер. Ему нужна своя команда с ребятами попроще, хороший помощник, как Харийс Витолиньш.

Пишут, что он отстал от современного хоккея. Но я не согласен, все-таки Знарок брал несколько кубков, выигрывал Олимпиаду, а провалы в спорте бывают у всех, – сказал Щитов.

Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел