Бурмистров продолжает тренироваться отдельно после ухода Знарка из «Ак Барса» («СЭ»)
Александр Бурмистров продолжает тренироваться отдельно после ухода Знарка из «Ак Барса».
Вчера стало известно о том, что Олег Знарок оставил пост главного тренера казанского клуба по собственному желанию.
Бурмистров лайкнул пост об уходе специалиста в соцсети.
31-летний форвард в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка. С 19 ноября он не выходил на лед.
Ранее сообщалось, что между игроком и тренером произошел конфликт. При этом Знарок якобы сказал Бурмистрову: «Ты здесь закончил».
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