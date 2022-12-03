Бурмистров лайкнул пост про уход Знарка из «Ак Барса» в соцсети. Сообщалось, что у игрока был конфликт с тренером

лайкнул пост про уход Олега Знарка из в соцсети.

Вчера стало известно, что тренер покинул казанский клуб по собственному желанию.

31-летний Бурмистров в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка. С 19 ноября он не выходил на лед.

Ранее сообщалось, что между игроком и тренером произошел конфликт. При этом Знарок якобы сказал Бурмистрову: «Ты здесь закончил».

Знарок – все! «Ак Барс» решился на смену тренера: команда откровенно валится со звездами в составе

Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел