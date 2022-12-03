Билялетдинов отказался возглавить «Ак Барс». Но он активно участвует в тренировочном процессе

не возглавит .

67-летний специалист отказался от предложения стать главным тренером казанской команды после отставки Олега Знарка, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом журналист Артур Хайруллин отмечает, что влияние Билялетдинова на команду на этой неделе серьезно увеличилось. Он активно участвовал в тренировочном процессе.

Напомним, вечером 2 декабря «Ак Барс» объявил, что принял отставку Олега Знарка с поста главного тренера.

Кроме того, появились данные о переговорах «Ак Барса» с канадским тренером Бобом Хартли.

Билялетдинов тренировал «Ак Барс» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Он выиграл с клубом чемпионат России в 2006 году и три Кубка Гагарина (в 2009, 2010 и 2018 годах).