Сушинский об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Для меня это было неожиданно. Кандидатура Хартли – хорошая, но неправдоподобная»

назвал сценарий с во главе «Ак Барса» неправдоподобным.

После отставки Олега Знарка из появилась информация, что казанский клуб рассматривает кандидатуру канадского специалиста.

Сам Хартли заявил, что не собирается возобновлять тренерскую карьеру.

«Для меня это решение [уход Знарка] было неожиданным. Но так решил клуб.

Кандидатура Хартли? Хорошая, но неправдоподобная.

Есть ли у меня идеи, кто может возглавить «Ак Барс»? Нет. Мне за это зарплату не платят, чего я буду за них думать», – сказал бывший президент «Авангарда».

Знарок – все! «Ак Барс» решился на смену тренера: команда откровенно валится со звездами в составе

Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел