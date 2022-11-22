Мальцев о перешедшем в «Трактор» Хэмилтоне: «Предложили ему челлендж: каждый день есть бургер в течение месяца. Где-то 1800 долларов затащил»

поделился историей о перешедшем в Роберте Хэмилтоне.

Канадский хоккеист подписал соглашение с челябинской командой до 2024 года.

«Мой хороший приятель Робби Хэмилтон подписал с Челябинском. Это очень приличный защитник. В «Иглз» на нем многое держалось, в том числе второе большинство.

А еще веселый и компанейский парень. Он несколько дней подряд заказывал бургеры в ресторанах, и пацаны из команды предложили ему челлендж: ты целый месяц ешь каждый день бургер, а мы все скидываем по сотке баксов, если справишься. И он реально каждый день скидывал в чат фотки бургеров, которые заказывал. И рецензии на них писал.

В итоге где-то 1800 долларов по итогу затащил. При этом еще весь этот месяц играл здорово, очков много набирал. Удачи ему уже пожелал лично при отлете. Думаю, в он нормально подожжет», – написал нападающий системы .