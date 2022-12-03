И.о. тренера «Динамо» Савченков о 5:1 с «Куньлунем»: «Реализовали два большинства. Довели матч до победы»

И.о. главного тренера московского подвел итоги матча с (5:1).

— Хорошая игра получилась — удачно забили. Реализовали два большинства. Довели матч до победы. Не понравилось начало первых двух периодов. В целом игра неплохая была.

— По какой причине не было Уила?

— Болеет.

— В третьем периоде команда действовала раскрепощенно — давно не видели такого от ребят.

— Точно такие же ощущения и у меня, только я бы сказал, что это началось с третьей смены второго периода. Тоже закрались такие же мысли. Мы много говорили об этом в последнее время и в перерывах, в частности. О том, что надо раскрепоститься и убрать напряжение из головы. Все может получаться при нормальном исполнении — это они потом и показали.

— Какова природа таких быстро пропущенных шайб?

— Это случай. Если кто-то смотрел раскатки обоих команд, то, по идее, должно было быть наоборот, а получилось вот так. Не думаю, что кто-то проспал, а кто-то не проспал. Такой случай, так получилось: бросок, подставление, гол.

— Потапов уже давно в команде находится, вы рассматриваете его как игрока четвертого звена и лидера в раздевалке или планируете выше поднять?

— Его еще нужно немного привести в нормальную форму. Пока он играет в четвертом звене. Брали с прицелом научить всю нашу молодежь своим знаниям. Он хороший помощник в раздевалке и на лавке, – сказал Александр Савченков.