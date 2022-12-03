И.о. тренера «Динамо» Савченков о 5:1 с «Куньлунем»: «Реализовали два большинства. Довели матч до победы»
И.о. главного тренера московского «Динамо» подвел итоги матча с «Куньлунем» (5:1).
— Хорошая игра получилась — удачно забили. Реализовали два большинства. Довели матч до победы. Не понравилось начало первых двух периодов. В целом игра неплохая была.
— По какой причине не было Уила?
— Болеет.
— В третьем периоде команда действовала раскрепощенно — давно не видели такого от ребят.
— Точно такие же ощущения и у меня, только я бы сказал, что это началось с третьей смены второго периода. Тоже закрались такие же мысли. Мы много говорили об этом в последнее время и в перерывах, в частности. О том, что надо раскрепоститься и убрать напряжение из головы. Все может получаться при нормальном исполнении — это они потом и показали.
— Какова природа таких быстро пропущенных шайб?
— Это случай. Если кто-то смотрел раскатки обоих команд, то, по идее, должно было быть наоборот, а получилось вот так. Не думаю, что кто-то проспал, а кто-то не проспал. Такой случай, так получилось: бросок, подставление, гол.
— Потапов уже давно в команде находится, вы рассматриваете его как игрока четвертого звена и лидера в раздевалке или планируете выше поднять?
— Его еще нужно немного привести в нормальную форму. Пока он играет в четвертом звене. Брали с прицелом научить всю нашу молодежь своим знаниям. Он хороший помощник в раздевалке и на лавке, – сказал Александр Савченков.
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