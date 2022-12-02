Кудашов пропустит матч с «Куньлунем» по состоянию здоровья. Савченков будет и.о. главного тренера «Динамо»

Теги Алексей Кудашов Александр Савченков КХЛ Динамо Куньлунь Ред Стар Здоровье Хоккей

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов пропустит матч с «Куньлунем» по состоянию здоровья.

Игра состоится сегодня, 2 декабря. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Алексей Кудашов пропустит матч против «Куньлунь Ред Стар» по состоянию здоровья.

Исполнять обязанности главного тренера будет Александр Савченков.

Желаем Алексею Николаевичу скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении «Динамо».

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