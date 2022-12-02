«Мы гонимся за НХЛ, но копия всегда хуже оригинала. Нынешняя – особенно». Пашков о сезоне КХЛ и календаре из 68 матчей

считает, что 68 матчей в регулярке – это перебор.

– Позади три месяца регулярного чемпионата КХЛ. Что лично для себя отметили?

– Для меня главный итог осени в том, что ни один клуб, включая безусловного лидера чемпионата , не смог избежать полноформатного спада. Долго держался СКА, но и он после Дальнего Востока подломился. Удивительная нестабильность!

– В чем причина?

– Еще в начале чемпионата говорил о том, что мы погорячились с календарем. Вроде бы взяли за ориентир НХЛ с его марафоном игр, но не смогли даже скопировать. 68 матчей – ни то ни се. Ни НХЛ с 82 играми, ни наша классика, когда есть время не только для матчей, но и для тренировок.

– Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный календарь?

– Сначала давайте ответим на философский вопрос: мы копируем НХЛ или идем своим традиционным путем?

Если копируем НХЛ, то обязаны играть 82 матча – с сентября по апрель, а в мае и июне проводить плей-офф, не обращая внимание на чемпионаты мира.

Если ценим свои традиции, то не гонимся за количеством матчей, балансируя их тренировочным процессом. За океаном собраны лучшие хоккеисты мира, они готовы только играть. Нам же важно – вырастить мастеров, подготовить их для сборной, что без тренировочного процесса сделать невозможно. Особенно в случае молодежи.

Около полусотни игр с сентября до марта – вполне достаточно, далее плей-офф. Паузы на соревнования сборных не помешают ни игрокам, ни клубным тренерам. Тренерам они дают возможность запустить полноценный тренировочный процесс, проявить себя в профессии.

Честно скажу, смотреть за этим конвейером из игр КХЛ – не самое большое удовольствие, страдают хоккеисты, тренеры, команды. А самое главное – уровень хоккея, который в таких экстремальных условиях не могут держать даже традиционные лидеры КХЛ.

Мы гонимся за НХЛ, но копия всегда хуже оригинала. А нынешняя копия – особенно, – считает олимпийский чемпион.