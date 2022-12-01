Кожевников об альтернативе Кубку мира: «Азиатские игры создавать, что ли? Все сильнейшие хоккеисты в НХЛ, нам будет не с кем играть»

считает разговоры об альтернативе Кубку мира популизмом.

Ранее НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

«Насчет Кубка мира, думаю, что на следующий год все будет нормально. Они же понимают, что без России никуда.

Можем ли мы создать альтернативу Кубку мира? Ну а с кем? Все сильнейшие игроки там, играют в НХЛ. Кубок мира – самый лучший турнир и самый правильный. Наши будут играть.

Какую альтернативу-то создавать – Азиатские игры, что ли? Тогда там может спокойно играть «Амур». Разговоры об альтернативе Кубку мира – это популистское мнение. Надо реально смотреть на вещи. Нам будет просто не с кем играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.