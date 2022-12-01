Кожевников об альтернативе Кубку мира: «Азиатские игры создавать, что ли? Все сильнейшие хоккеисты в НХЛ, нам будет не с кем играть»

Теги Амур Сборная России по хоккею НХЛ Кубок мира КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает разговоры об альтернативе Кубку мира популизмом.

Ранее НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

«Насчет Кубка мира, думаю, что на следующий год все будет нормально. Они же понимают, что без России никуда.

Можем ли мы создать альтернативу Кубку мира? Ну а с кем? Все сильнейшие игроки там, играют в НХЛ. Кубок мира – самый лучший турнир и самый правильный. Наши будут играть.

Какую альтернативу-то создавать – Азиатские игры, что ли? Тогда там может спокойно играть «Амур». Разговоры об альтернативе Кубку мира – это популистское мнение. Надо реально смотреть на вещи. Нам будет просто не с кем играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные