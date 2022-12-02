Никитин о 2:3 от «Ак Барса»: «Локомотиву» не хватило супермотивации. Не на полную катушку работали»

высказался после матча против (2:3).

– Показалось, что соперник хотел победы больше, чем мы. Не на полную катушку мы работали, поэтому и не получилось дожать те моменты, которые создали. Но сезон длинный, готовимся дальше.

– Вы вторые в лиге по пропущенным шайбам, но сегодня пропустили 3. Это много? В чем причина?

– Причина командная, наверное, однозначно не только вратари повлияли. Как в победах, так и в поражениях, и в забитых шайбах, и в пропущенных есть участие всей команды, потому хоккей – командный вид спорта.

– Ключевой момент – ваше доминирование во втором периоде, после которого забил «Ак Барс»?

– Доминированием такое трудно назвать, когда забиваешь, тогда это доминирование. А так – это территориальное преимущество, это разные вещи. Бывает такое, как в футболе вчера – одни доминируют, друге проходят дальше в турнире. Так и мы сегодня.

– Все ли игроки, которые вышли сегодня на лед, были готовы к игре, учитывая болезнь в команде?

– Мы парням всегда говорим: «Заявка – это оптимальный состав», остальное не имеет значения. Кто вышел сегодня, те и есть оптимальный состав. Практически все участвовали в матче, у нас не было пассажиров. Нам не хватило супермотивации, но заявка – это оптимальный состав.

– Вы говорили, что выйдет на лед в ноябре, сейчас уже декабрь.

– Мы рассчитываем, что Алексей начнет в декабрьском перерыве по полной тренироваться с командой. Он сейчас периодически выходит, когда проходят легкие командные тренировки, но в полную пока не включается. Мы здесь не форсируем процесс, – сказал главный тренер .