Знарок о 7 очках Шипачева в 4 последних матчах: «Он должен играть еще лучше»

прокомментировал победу в матче против (3:2).

– В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, она была сумасшедшей, нам дали энергии. С нашей стороны была хорошая игра, все четыре звена неплохо сыграли.

– В большинстве сегодня команда играла особенно хорошо. Вы уделяли больше внимания этому на тренировках?

– Мы всегда уделяем этому много внимания.

– За счет чего удалось провести два таких разных матча за 3 дня. Крупное поражение от «Сибири» накануне, сегодня победа над сильным соперником. Что поменяли за этот период?

– Ничего не поменяли, сыграли просто грамотно и все. Там нужно было с 1:3 выходить, а тут играли с самого начала хорошо.

– Получится ли так грамотно играть в каждой игре?

– Надеюсь на это, конечно.

– У Вадима Шипачева 7 очков в последних 4 играх. Какие изменения вы видите в его игре?

– Ну, он должен играть еще лучше.

– А может?

– Конечно, почему нет?

– Когда Александр Радулов вернется к играм?

– Сегодня не катался, надеемся, что в будущем матче получится.

– Команда забивает в большинстве уже в 10 матчах подряд. На что был сделан акцент?

– Мы надеялись с начала сезона, что в команде собрались игроки, которые будут забивать в большинстве. Ждали этого, тренировали это практически каждый день, наверное, это дало свои плоды, – сказал главный тренер .