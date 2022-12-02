Кателевский о матче с «Локомотивом»: «Ак Барс» будет стараться находить лазейки в обороне и чаще лезть на ворота»
Дмитрий Кателевский высказался в преддверии матча против «Локомотива».
Игра состоится сегодня, 2 декабря. Начало – в 19:30 по московскому времени.
– Какие сильные стороны у «Локомотива» вы можете выделить?
– Команда хорошо играет в обороне, активно действует по шайбе. Будем стараться находить лазейки в обороне и чаще лезть на ворота.
– Первый раз в этом сезоне играем с «Локомотивом», это как-то скажется?
– Мы к каждому сопернику готовимся одинаково, нас ждет большой матч. Постараемся порадовать болельщиков победой.
– От чего будет зависеть результат?
– Предстоит хорошо поработать, будем стараться играть на победу, – сказал нападающий «Ак Барса».
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