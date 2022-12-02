Кателевский о матче с «Локомотивом»: «Ак Барс» будет стараться находить лазейки в обороне и чаще лезть на ворота»

Дмитрий Кателевский высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 2 декабря. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Какие сильные стороны у «Локомотива» вы можете выделить?

– Команда хорошо играет в обороне, активно действует по шайбе. Будем стараться находить лазейки в обороне и чаще лезть на ворота.

– Первый раз в этом сезоне играем с «Локомотивом», это как-то скажется?

– Мы к каждому сопернику готовимся одинаково, нас ждет большой матч. Постараемся порадовать болельщиков победой.

– От чего будет зависеть результат?

– Предстоит хорошо поработать, будем стараться играть на победу, – сказал нападающий «Ак Барса».