«Авангард» не оставляет попыток выменять Аликина у «Амура». Хабаровчане отказались продавать вратаря за 70 млн рублей («СЭ»)
«Авангард» не оставляет попыток выменять голкипера «Амура» Евгения Аликина.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что «Авангард» предлагал «Амуру» 70 млн рублей за вратаря, но получил отказ.
По данным издания, новый генеральный менеджер омского клуба Рашид Хабибулин настроен решить этот вопрос.
В качестве компенсации хабаровчане могут получить деньги и молодых хоккеистов из системы «Авангарда».
Отметим, что Аликин может выйти на рынок свободных агентов по окончании нынешнего сезона.
Вратарь играет за «Амур» с сезона-2015/16. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, отражая в среднем 93% бросков при коэффициенте надежности 2,17.
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