«Авангард» не оставляет попыток выменять Аликина у «Амура». Хабаровчане отказались продавать вратаря за 70 млн рублей («СЭ»)

«Авангард» не оставляет попыток выменять голкипера «Амура» .

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что предлагал 70 млн рублей за вратаря, но получил отказ.

По данным издания, новый генеральный менеджер омского клуба Рашид Хабибулин настроен решить этот вопрос.

В качестве компенсации хабаровчане могут получить деньги и молодых хоккеистов из системы «Авангарда».

Отметим, что Аликин может выйти на рынок свободных агентов по окончании нынешнего сезона.

Вратарь играет за «Амур» с сезона-2015/16. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, отражая в среднем 93% бросков при коэффициенте надежности 2,17.