Аликин о том, что Гулявцев сейчас не тренирует: «Наш хоккей лишается по-настоящему хорошего тренера»

поделился мнением о гендиректоре «Молота» Александре Гулявцеве.

– , с которым вы работали не только в Хабаровске, но и в Перми, вы называли одним из лучших тренеров как по тактике, так и по психологии. Не удивлены, что он сейчас не тренирует?

– На этот счет есть определенные сожаления. Считаю, что наш хоккей лишается по-настоящему хорошего тренера. И это не только мое мнение. Так считают многие ребята, которые работали с Гулявцевым.

А то, что он не тренирует, связано с ситуацией в клубе. Гулявцев сейчас возвращает «Молот» на тот уровень, на котором команда была раньше. В этой роли он Перми нужнее. Хотя желание тренировать, насколько я знаю, у него никуда не делось, – сказал вратарь .