«Авангард» предлагал «Амуру» 70 млн рублей за вратаря Аликина, но получил отказ (Михаил Зислис)

предлагал 70 млн рублей за вратаря Аликина, но получил отказ.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис рассказал о вариантах усиления вратарской линии омского клуба.

«Поражение «Авангарда» в Магнитогорске с семью пропущенными шайбами и заменой Галимова на Мишурова заставило меня вспомнить о списке вратарей, которые по разным причинам не доехали до омского клуба: Пикар, Галак, Гуска, Гиллис, Фурх, Хэммонд, Гудачек, Спаркс, Хаукеланд, Хаузер, Рыбар, Аликин.

Наверняка кандидатов было больше. Кого-то не удалось уговорить, у кого-то всплыли проблемы со здоровьем, от кого-то отказались сами, кого-то категорически не захотели продавать их клубы.

Знаю, что омский клуб готов пойти на серьезные траты ради приобретения первого номера. По моей информации, в случае с Аликиным речь шла о 70 миллионах рублей компенсации. Хабаровск ответил отказом. За Рыбара предлагали поменьше, но результат был аналогичный.

В связи с приездом в «Сочи» Бердина доступным может стать вариант с Мельничуком. Но я не уверен, что этот вратарь сейчас сильнее Демченко и Галимова. Короче, пока тупик», – написал Зислис в своем телеграм-канале.