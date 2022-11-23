Аликин о Метсоле: «Работа с ним мне очень много дала. Взял кое-что в плане психологии. Надо, прежде всего, кайфовать от хоккея!»

рассказал о том, в чем брал пример с бывшего партнера .

– Недавно вы повторили клубный рекорд по сухим матчам. У вас с Юхой Метсолой теперь по 15. Заочное противостояние с финном подстегивает?

– Я узнал об этом только после матча, когда меня отметили в соцсетях. Признаюсь, приятно! Хотя Юхе удалось это сделать за три сезона, а мне понадобилось побольше времени. А если говорить о Метсоле, то работа с ним мне очень много дала. Взял от него какие-то моменты в плане психологии. В частности, что касается отношения к поражениям. А когда Юха ушел из «Амура», я стал еще больше за его игрой следить.

– Учитывая, что вы оба – не самые габаритные вратари, насколько его стиль применим к вашей игре?

– Именно по этой причине я и стал следить за ним более пристально. Вратарей такого формата в принципе немного. Еще когда он только приехал в Хабаровск, было видно, что у него поставлена техника. Плюс он вратарь-игровик. Чтение игры – это вообще очень важно. Постепенно стал перенимать у него технику.

– Что вы имеете ввиду под отношением к поражениям?

– Нужно к ним относиться более спокойно. Неважно пропустил ты или нет, проиграл или победил. Конечно, в раздевалке после неудач смеяться никто не будет. Но я, выходя на лед, не настраиваюсь только на победу, не накручиваю себя. Не держу в голове «только не пропустить, только не пропустить». Надо, прежде всего, кайфовать от хоккея! А все остальное придет, – сказал вратарь хабаровского клуба.