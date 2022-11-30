Епанчинцев о 5:1 с «Нефтехимиком»: «Пропустили курьезный гол, не дали Аликину сыграть на ноль. Обидно, но это хоккей»

прокомментировал победу в матче против (5:1).

«Хорошие два периода, забили хорошие голы. В третьем сыграли по счету. С одной стороны – несолидно для зрителя. Но сопернику некуда было отступать.

Где-то сыграли правильно, поймали хорошие моменты. К сожалению, пропустили курьезный гол, не дали Женьке [Аликину] сыграть на ноль. Он выручал, оставлял нас в игре. Обидно, но это хоккей, бывают такие ситуации.

Нам нужна была реализация моментов и более-менее надежная игра в обороне. Хоккей – игра ошибок иногда. В прошлом матче получалось не все, но освежили какие-то моменты, выпустили четвертое звено, здорово звено Вихарева сыграло. Это и стало ключом к победе», – сказал главный тренер .