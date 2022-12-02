Игорь Ларионов: «Амур» играл очень интересно, с большим азартом и энтузиазмом. Мы уступили в этом компоненте»

высказался после матча против (2:4).

«Поздравляю соперника с хорошей игрой и с победой, заслуженной победой. Хочу сказать, что команда соперника играла очень интересно, с большим азартом и энтузиазмом. В этом плане мы уступили, именно в этом компоненте. Поэтому с победой жителей и болельщиков Хабаровского края.

Об акклиматизации можно говорить бесконечно. Понимаю, что это, наверное, вопрос физиологии и психологии. Понятно, что это непростая поездка для любого клуба, прибывающего на Дальний Восток. На это можно ссылаться сколько угодно. Но когда ты создаешь голевые моменты во втором периоде, когда ты доминируешь практически на большом отрезке и не забиваешь гол, другого ты не ожидаешь. В целом команда отыграла хороший матч, но не было той концовки, которую бы мы хотели. Такие игры бывают, ты через них проходишь.

Понимаем, что, попадая сюда, ты борешься не только с климатом и акклиматизацией, но еще и с командой, которая настроена на победу и порадовать своих болельщиков. «Амур» хотел больше и получил больше.

Буду ли я в следующий раз менять что-то в подготовке перед выездом на Дальний Восток? Это нереально сделать, никак. Для меня вообще это первая поездка, Владивосток, Хабаровск – я здесь ни разу не был. И говорить глобально, что надо что-то менять на одну-две игры – это нереально. Как бы мы не заставляли свой организм, это вещи, которые за два-три дня не перестроить.

У нас здесь больше игр не будет до следующего года, готовится к этим матчам весь сезон нет смысла. Просто нужно находить внутренние резервы на эти матчи. Команда молодая, думаю, через год мы будем гораздо сильнее.

Гуска не травмирован, у него температура. Кульбаков прекрасно сыграл во Владивостоке, поэтому план был, что он сыграет два матча. Ему нужна была поддержка ребят сегодня. Ты не так часто можешь выиграть, когда забиваешь всего пару голов», – сказал главный тренер .