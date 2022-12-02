Тренер «Акрона» Калешин пройдет стажировку в КХЛ – у Ларионова в «Торпедо»: «Может, получится адаптировать хоккейные детали в футболе»

Тренер «Акрона» Евгений Калешин пройдет стажировку в – у в «Торпедо».

Футбольный клуб из Тольятти занимает 13-е место в турнирной таблице с 22 очками в 20 матчах.

«Там работает Игорь Ларионов. Я вижу, как играет его команда, ее стиль похож на хоккей в НХЛ. Это комбинационная игра, все завязано на интеллекте и техническом исполнении. Интересно посмотреть, как работает штаб «Торпедо», как происходит коммуникация между тренерами.

Я еще ни разу не видел, как тренируются хоккейные команды. Мне удастся посмотреть цикл – 4-5 дней. Надеюсь поговорить не только с Ларионовым, но и со всем тренерским штабом. Там работает Николай Хабибулин, другие олимпийские чемпионы. Для меня эта поездка очень важна.

Футбольные чемпионаты сейчас остановились. Возможно, некоторые команды и тренируются, но не в оптимальном составе. Регулярный чемпионат КХЛ же сейчас в разгаре. Появилась возможность посмотреть, как занимаются хоккеисты, почерпнуть детали из другого вида спорта. Может, получится адаптировать их в футболе.

Хоккей – тоже командный вид спорта: мне интересно, как управляется клуб, раздевалка, какие акценты делаются, как общаются игроки, как тренеры управляют игроками, которые играют в третьих-четвертых звеньях. Они получают мало игрового времени. Интересно, как это выглядит в хоккее.

Сам лично я не общался с представителями «Торпедо». Организовать стажировку помогло руководство , которое договорилось с генеральным директором . Стажировка будет длиться 4-5 дней. У команды будет тренировочный цикл без игр – небольшой перерыв посреди сезона», – сказал Калешин.