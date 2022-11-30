Тамбиев об 1:2 от «Торпедо»: «Был плотный и обоюдоострый хоккей. «Адмиралу» не хватило свежих рук»
Леонид Тамбиев подвел итоги матча с «Торпедо» (1:2).
«Хорошая быстрая игра, соперник играл так, как мы и ожидали. Во многих моментах мы справлялись, игра была равная, могли сравнять счет, но и у соперника были моменты.
Был плотный и обоюдоострый хоккей. Две организованные команды – молодость, резкость с одной стороны, а с другой стороны – опыт, системность.
Соперник забил на один больше, поэтому и выиграл, хоть и банально звучит. Не хватило свежих рук», – сказал главный тренер «Адмирала».
Комментарии