Вуйтек о сокращении лимита в КХЛ: «Есть подозрения, что это приведет к уменьшению количества команд. До 16, например»

Теги ФХР Владимир Вуйтек КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров Хоккей

Владимир Вуйтек считает, что сокращение лимита в КХЛ приведет к уменьшению числа команд.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ поддержало инициативу ФХР о сокращении лимита на число легионеров в заявке российских клубов с пяти до трех. 

«Я слышал об этом, общался со старыми друзьями в клубах КХЛ. Они, конечно же, за то, чтобы оставить пятерых легионеров. Другой вопрос, что сейчас из-за политических событий трудно найти столько игроков хорошего уровня.

Помните, были времена, когда можно было со всех клубов лиги набрать 3-4 команды иностранцев? А теперь легионеров на всех человек 25…

У меня даже есть подозрения, что все эти изменения приведут к уменьшению количества команд в КХЛ, например, до 16, чтобы всем хватало российских хоккеистов высокого уровня», – сказал бывший тренер «Локомотива» и «Ак Барса». 

Сейчас в Фонбет Чемпионате КХЛ выступают 22 команды, в том числе 19 российских. Ранее стало известно, что заявку на вступление в лигу подала «Лада». 

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