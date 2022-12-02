Вуйтек о сокращении лимита в КХЛ: «Есть подозрения, что это приведет к уменьшению количества команд. До 16, например»

считает, что сокращение лимита в КХЛ приведет к уменьшению числа команд.

Ранее стало известно, что РФ поддержало инициативу о сокращении лимита на число легионеров в заявке российских клубов с пяти до трех.

«Я слышал об этом, общался со старыми друзьями в клубах КХЛ. Они, конечно же, за то, чтобы оставить пятерых легионеров. Другой вопрос, что сейчас из-за политических событий трудно найти столько игроков хорошего уровня.

Помните, были времена, когда можно было со всех клубов лиги набрать 3-4 команды иностранцев? А теперь легионеров на всех человек 25…

У меня даже есть подозрения, что все эти изменения приведут к уменьшению количества команд в КХЛ, например, до 16, чтобы всем хватало российских хоккеистов высокого уровня», – сказал бывший тренер «Локомотива» и «Ак Барса».

Сейчас в Фонбет Чемпионате КХЛ выступают 22 команды, в том числе 19 российских. Ранее стало известно, что заявку на вступление в лигу подала «Лада».