Терещенко о лимите: «Не считаю, что иностранцы отбирают у россиян рабочие места. С молодежью носятся, но пусть докажут, что могут обыграть того же Радулова»

не считает, что иностранцы отбирают рабочие места у россиян в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею о сокращении лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех легионеров в заявке команды на матч.

– Сокращать легионеров с пяти до трех – для меня это путь в никуда. Хорошие иностранцы должны приезжать и играть в нашей лиге. У нас уровень КХЛ упал и так, что сказать нельзя.

Я не считаю, что иностранцы отбирают рабочие места у россиян. Если я буду работать и давать результат, меня подпишут на контракт. Должна быть здоровая конкуренция. Ведь в нет никакого лимита на иностранцев.

А вводить какие‑то искусственные меры, кому‑то делать поблажки – я считаю, что это неправильно. Ничего хорошего не будет. У нас все носятся с молодежью, называя ее талантливой. Но пусть докажут, что они могут обыграть того же . Вы попробуйте в честной борьбе сыграть лучше, чем возрастной хоккеист.

– Вы играли в минском , где нет лимита на легионеров. Почему там нет скачка, и белорусы даже в плей-офф попадают с трудом?

– Там тренер должен быть немного другим. И легионеры должны понимать, что приезжают в Минск не номер отбывать, очки набирать и бонусы выбивать, а работать на благо белорусского хоккея.

Иностранцы должны быть приличного уровня, как в этом сезоне в минском «Динамо». С таким составом команда должна быть в четверке на Западе. Но все зависит от системы развития клуба и того, как там работает школа.

Просто Беларусь – очень маленькая страна, если сравнивать с Россией. Там сразу видно, что не хватает игроков хорошего уровня. У нас, к счастью, они есть, и по всей России можно найти интересных ребят. Но в целом хороших кадров не хватает даже у нас, не говоря уже о Беларуси.

Иностранцы как раз помогают закрывать какие‑то дыры в составе, и благодаря им клубы-середняки могут играть достойно, – сказал трехкратный чемпион мира.