Бабаев о сокращении лимита: «Это ухудшит качество КХЛ, уменьшит конкуренцию. Будет неправильный рост зарплаты игроков»

Агент Шуми Бабаев считает, что сокращение лимита на легионеров уменьшит конкуренцию в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Уже говорил, что категорически против этого лимита, так как он однозначно ухудшит качество нашего чемпионата, уменьшит конкуренцию. Создаст условия, при которых будет неправильный рост заработной платы игроков.

У нас сейчас будут увеличиваться количество команд и игр. Молодые хоккеисты должны на кого‑то смотреть. Если оставить только трех легионеров, ничего хорошего не будет. При этом это должны быть качественные иностранные игроки. Если сокращать, то до трех легионеров, но сделать два дополнительных места в заявке для иностранцев, которые соответствуют определенным топовым критериям. А именно – количество матчей в НХЛ, за сборную, на Олимпиаде и чемпионатах мира. По этим критериям нужно будет добирать оставшихся двух игроков.

Тем самым мы сократим лимит, но заставим клубы брать более качественных хоккеистов. Хотя считаю, в большинстве своем сейчас у нас неплохие легионеры. Процентов на 60% от общего числа. А вот остальные 40% процентов надо доработать определенными мероприятиями, регламентами. Однако сокращение, как и увеличение лимита с двух до трех на молодых игроков, считаю абсолютно неправильным», – сказал хоккейный агент.