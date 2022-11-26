Вайсфельд о сокращении лимита: «Уровень отечественного хоккея упадет. Даже говорить особо нечего»

Теги ФХР Леонид Вайсфельд КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд считает, что качество хоккея упадет из-за сокращения лимита на легионеров.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех легионеров в заявке команды на матч.

«Думаю, уровень в лиге и уровень отечественного хоккея упадет. Неважно, кто против лимита, а кто за. Кто‑то принял решение, значит, теперь будет три легионера в заявке. Можно быть за, можно быть против. Но раз сказали три, значит, будет три.

Возможно, кому-то это пойдет на пользу, но качество хоккея от этого упадет точно. Даже говорить особо нечего», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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