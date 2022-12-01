Разин о 3:4 от СКА: «Жаль, что мы совершили на одну ошибку больше. Глупый гол в большинстве пропустили, в этом сезоне у нас такая болезнь»

Главный тренер высказался о поражении от .

Команда из Череповца проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме (3:4 ОТ).

«Думаю, мы не испортили праздник хоккея, зрителям матч должен был понравиться. Обилие моментов, голы, комбинации, ошибки. Жаль, что мы на одну ошибку совершили больше.

Глупый гол в большинстве пропустили, но это уже не первый, в этом сезоне у нас такая болезнь. Причем, важный гол, переломный. Если бы перед игрой сказали, что мы увезем ничью в основное время, я бы был доволен. А так у нас был моментик в конце матча, жалко, что не использовали.

Рожков сделал большой шаг к подписанию полноценного контракта? Огромный. Что касается второго периода, мы по сезону в этом игровом отрезке и шайбой владеем в чужой зоне, и бросков наносим не меньше соперника, но почему-то голы в наши ворота влетают. Как объяснить второй гол, как убрать эту ошибку? Я не знаю.

Тот же третий гол – позиционная атака, вместо того, чтобы бросить в створ, мы не попадаем по воротам, выкидываем по стеклу в свою зону, соперник меняется, накладывает, и мы получаем гол. Кроме как детскими эти ошибки не назвать. А соперник сильный, он за такие ошибки наказывает», – сказал Разин.