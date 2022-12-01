Рожков забил в дебютном матче за «Северсталь». У него не было голов в 40 играх за «Металлург»

забил первый гол за «Северсталь».

Команда из Череповца играет против в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (3:3, третий период). 22-летний нападающий забил 3-й гол своей команды, сравняв тем самым счет.

Это первый матч Рожкова за . Он подписал пробный контракт с клубом вчера.

Ранее форвард выступал за . Он провел 40 матчей за магнитогорский клуб в рамках КХЛ и набрал 3 (0+3) очка.