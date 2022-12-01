Вице-премьер РФ Чернышенко: «Популярность хоккея в России ежегодно растет. Правительство создает комфортные условия для тренировок»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил игроков и тренеров с Всероссийским днем хоккея.

«Популярность хоккея в России ежегодно растет. Сейчас в спортивной системе функционирует 765 организаций, осуществляющих подготовку атлетов по данному виду спорта, в них занимается более 670 тысяч человек, в том числе 15 тысяч женщин.

Правительство со своей стороны создает комфортные условия для тренировок. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» строятся ледовые дворцы и открытые хоккейные площадки в шаговой доступности.

Значительный вклад в развитие и поддержание популярности хоккея вносит Континентальная хоккейная лига, объединяющая 22 клуба из 4 стран, а также любительские лиги, в которых по всей стране занимаются сотни тысяч россиян.

От всей души поздравляю с праздником всех спортсменов и тренеров, а также болельщиков, для которых хоккей является важной частью жизни. Желаю вам здоровья, крепости духа и ярких побед!» – сказал Чернышенко.