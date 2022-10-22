Директор «Автомобилиста» о стройке новой арены: «Большинство оборудования идет из-за границы, как ни крути. Все крайне сложно предсказать»

Директор рассказал о сложностях со стройкой новой арены.

«Что касается импортной инженерии, то в нынешние времена трудно что-либо гарантировать. Дело даже не в стройматериалах, а в том, что это очень сложное инженерное сооружение, и большинство оборудования, как ни крути, ввозится из-за границы.

Сейчас все крайне сложно предсказать во всех сферах, включая спортивное строительство, поэтому жизнь покажет. Относительно сроков завершения строительства все будет зависеть от того, насколько быстро оборудование будет поставляться», – сказал Максим Рябков.

В конце августа сообщалось, что строительство дворца в идет в соответствии с графиком. Сдача объекта планируется в декабре 2023 года – январе 2024 года.

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ее площадь составит почти 100 тысяч квадратных метров, высота внутреннего пространства будет достигать 27 метров. Ледовый дворец сможет вместить до 15 тысяч человек.