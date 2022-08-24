Морозов о назначении на пост советника Чернышенко: «Буду набираться у него опыта, участвовать в совещаниях по спорту, по хоккею»

Президент КХЛ высказался о назначении на пост советника Дмитрия Чернышенко.

был назначен внештатным советником заместителя председателя Правительства РФ.

– Вы стали советником . Повышение статуса поможет вам продвигать свои идеи в КХЛ?

– У нас так не принято. Мы если что-то пытаемся менять, вносить какие-то новые идеи, то делаем это коллегиально. Нужно с клубами пообщаться, понять их мнение. Если мы что-то хотим поменять, то стараемся этого не делать в спешке.

Злоупотреблять новым постом я не буду. Наоборот, буду набираться у Дмитрия Николаевича опыта. Я буду участвовать в каких-то совещаниях по спорту, по хоккею. Как и что у нас работает в КХЛ, что нам нужно сделать для лиги, в каком направлении развиваться, – сказал Морозов.

Морозов стал советником вице-премьера Чернышенко: «Будем привлекать его как эксперта по развитию российского спорта в непростых условиях санкций»