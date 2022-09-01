Алексей Морозов: «Чернышенко сказал, что будет приглашать меня на совещания. Буду докладывать о развитии хоккея в России»

Президент КХЛ высказался касательно назначения на пост советника Дмитрия Чернышенко.

был назначен внештатным советником заместителя председателя Правительства РФ.

– Не так давно вы стали советником заместителя председателя правительства . Будете давать советы о хоккее или о спорте в целом?

– В целом о спорте, в частности о хоккее. Мы встречались. Дмитрий Николаевич сказал, что будет приглашать меня на совещания, я буду докладывать о том, как развивается хоккей в России, какова обстановка на международной арене.

Сейчас нам важно продолжить развитие сильного чемпионата КХЛ – чтобы быть готовыми к возвращению на уровень сборных, – сказал Морозов.

Морозов стал советником вице-премьера Чернышенко: «Будем привлекать его как эксперта по развитию российского спорта в непростых условиях санкций»