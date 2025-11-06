Джош Ливо: «Мне нравится стиль игры КХЛ, он подходит мне, я люблю эту лигу. Здесь я добился определенного успеха, наслаждаюсь жизнью в России»
Нападающий «Трактора» Джош Ливо поделился впечатлениями от жизни в России и игры в КХЛ.
В сезоне-2024/25 Ливо, играя за «Салават Юлаев», стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата, побил рекорд Сергея Мозякина и был признан самым ценным хоккеистом сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ. В межсезонье канадский игрок подписал контракт с «Трактором».
– Как вы относитесь к титулу суперзвезды КХЛ?
– Приятно слышать, но я обычный хоккеист из Канады. Могу назвать себя просто хорошим игроком. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей и помогать своей команде побеждать. Хотя после прошлого сезона я понимаю, почему люди так говорят.
– Стиль игры КХЛ подходит вам?
– Да, я люблю эту лигу. Мне нравится этот стиль игры, и действительно он подходит мне. Здесь я добился определенного успеха, и я наслаждаюсь жизнью в России.
– Приятно было стать самым ценным игроком прошлого сезона?
– Это честь для меня. Как игрок ты никогда не знаешь, сможешь ли что-то выиграть, особенно играя в другой стране. Прошлый сезон был незабываемым для меня.
Приятно быть канадцем, который завоевал в КХЛ столько наград, и это то, что я могу привезти домой к своей семье и поставить в свою комнату с трофеями. Про это я могу рассказывать своим детям. Для меня это был по-настоящему исторический сезон, и я его никогда не забуду.
– Снайперский рекорд КХЛ тоже останется в вашей памяти навсегда?
– Конечно, это была интересная погоня, которая закончилась в последнем матче регулярки. Эмоции такие, что их трудно описать.
После окончания игры было празднование с партнерами по команде. Для меня это навсегда будет особенный сезон и особенная команда. Я должен поблагодарить всех ребят, потому что без них никакого рекорда бы не было, – заявил Ливо.