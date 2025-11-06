Джош Ливо: «Мне нравится стиль игры КХЛ, он подходит мне, я люблю эту лигу. Здесь я добился определенного успеха, наслаждаюсь жизнью в России»

Джошуа Ливо нравится этот стиль игры в КХЛ.

Нападающий «Трактора » Джош Ливо поделился впечатлениями от жизни в России и игры в КХЛ.

В сезоне-2024/25 Ливо, играя за «Салават Юлаев », стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата, побил рекорд Сергея Мозякина и был признан самым ценным хоккеистом сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ. В межсезонье канадский игрок подписал контракт с «Трактором».

– Как вы относитесь к титулу суперзвезды КХЛ?

– Приятно слышать, но я обычный хоккеист из Канады. Могу назвать себя просто хорошим игроком. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей и помогать своей команде побеждать. Хотя после прошлого сезона я понимаю, почему люди так говорят.

– Стиль игры КХЛ подходит вам?

– Да, я люблю эту лигу. Мне нравится этот стиль игры, и действительно он подходит мне. Здесь я добился определенного успеха, и я наслаждаюсь жизнью в России.

– Приятно было стать самым ценным игроком прошлого сезона?

– Это честь для меня. Как игрок ты никогда не знаешь, сможешь ли что-то выиграть, особенно играя в другой стране. Прошлый сезон был незабываемым для меня.

Приятно быть канадцем, который завоевал в КХЛ столько наград, и это то, что я могу привезти домой к своей семье и поставить в свою комнату с трофеями. Про это я могу рассказывать своим детям. Для меня это был по-настоящему исторический сезон, и я его никогда не забуду.

– Снайперский рекорд КХЛ тоже останется в вашей памяти навсегда?

– Конечно, это была интересная погоня, которая закончилась в последнем матче регулярки. Эмоции такие, что их трудно описать.

После окончания игры было празднование с партнерами по команде. Для меня это навсегда будет особенный сезон и особенная команда. Я должен поблагодарить всех ребят, потому что без них никакого рекорда бы не было, – заявил Ливо.