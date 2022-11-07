6 401 зритель – средняя посещаемость игр КХЛ на прошлой неделе. Средняя посещаемость этого сезона – 5 094 человека при заполняемости 58%

КХЛ опубликовала статистику о посещаемости матчей.

«По итогам прошедшей недели регулярного чемпионата суммарное количество зрителей текущего сезона (1487543) превысило итоговое количество зрителей двух предыдущих регулярных чемпионатов, которые прошли в условии ограничения допуска зрителей.

В сезоне-2020/2021 посещаемость регулярки составила 1383515 болельщиков, а в сезоне-2021/2022 – 1343478.

В сезоне-2022/2023 было сыграно 292 матча, которые посетили 1487543 болельщика, средняя посещаемость составляет 5 094 зрителя на игре, а процент заполняемости арен составляет 58,1%.

Десятая неделя сезона 2022/2023 стала лучшей по средней посещаемости – 6 401 зритель на матче, заполняемость составила 72,4%», – сообщается на сайте лиги.

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