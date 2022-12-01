Фастовский о том, что его называют «непотопляемым менеджером»: «Да что же это за слово такое? Воспринимаю это с иронией и широкой улыбкой»
Кирилл Фастовский отреагировал на то, что его называют «непотопляемым менеджером».
– «Спорт-Экспресс» сообщил, что КХЛ может вернуть трехочковую систему. Это плюс? Обсуждалось ли уже?
– Пока не обсуждали, у нас совещание девятого числа в Челябинске. Наверное, там эту тему поднимут. Пока не знаю, как к этому относиться.
– После ЦСКА вы работаете в «Сибири» начиная с 2010 года. Вас называют одним из самых непотопляемых менеджеров. Как вам такие разговоры?
– Да что же это за слово такое – непотопляемый? Воспринимаю это с иронией и улыбкой, вот прямо с широкой улыбкой. Главное – работать и работать, – сказал генеральный директор «Сибири».
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