Фастовский о том, что его называют «непотопляемым менеджером»: «Да что же это за слово такое? Воспринимаю это с иронией и широкой улыбкой»

отреагировал на то, что его называют «непотопляемым менеджером».

– «Спорт-Экспресс» сообщил, что может вернуть трехочковую систему. Это плюс? Обсуждалось ли уже?

– Пока не обсуждали, у нас совещание девятого числа в Челябинске. Наверное, там эту тему поднимут. Пока не знаю, как к этому относиться.

– После ЦСКА вы работаете в «Сибири» начиная с 2010 года. Вас называют одним из самых непотопляемых менеджеров. Как вам такие разговоры?

– Да что же это за слово такое – непотопляемый? Воспринимаю это с иронией и улыбкой, вот прямо с широкой улыбкой. Главное – работать и работать, – сказал генеральный директор .