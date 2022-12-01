Фастовский о давлении на Знарка: «Не имеет значения, какое место у команды сейчас. Все будет разыгрываться потом»
Кирилл Фастовский высказался о давлении на главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.
«Удивляет ли давление на Олега Знарка в СМИ? Конечно. Я уже несколько раз говорил, что не имеет значения, какое место у команды сейчас. Все будет разыгрываться потом.
На такой длинной дистанции определяется только место в восьмерке, все остальное неважно. На первом ты месте или восьмом – все решится потом.
Мы должны уже привыкать к тому, что команды выравниваются. Что любая может провалиться в течение сезона, но при этом наверстать упущенное и выиграть Кубок», – сказал генеральный директор «Сибири».
На данный момент «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 36 очков в 35 играх.
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