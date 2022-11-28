Кирилл Фастовский: «Сибирь» ищет и четвертого, и пятого легионеров с самого начала сезона. Но сейчас кандидатур нет»

Генеральный директор рассказал, что клуб ищет четвертого и пятого легионеров.

– Мы ищем и четвертого, и пятого легионеров с самого начала сезона. Но сейчас никаких кандидатур нет.

– Есть ли понимание, когда и на какой срок из-за пополнения в семье уедет на родину ?

– Он уедет в Канаду примерно на 10 дней в конце декабря.

– Есть ли сейчас возможность усилиться на российском рынке?

– Мы работаем над этим. Но, как и в случае с легионерами, пока каких-то вариантов не видно, – сказал .

Сейчас за «Сибирь» играют три легионера: защитники и Тревор Мерфи, а также форвард .