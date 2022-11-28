Кирилл Фастовский: «Сибирь» ищет и четвертого, и пятого легионеров с самого начала сезона. Но сейчас кандидатур нет»
Генеральный директор «Сибири» рассказал, что клуб ищет четвертого и пятого легионеров.
– Мы ищем и четвертого, и пятого легионеров с самого начала сезона. Но сейчас никаких кандидатур нет.
– Есть ли понимание, когда и на какой срок из-за пополнения в семье уедет на родину Тревор Мерфи?
– Он уедет в Канаду примерно на 10 дней в конце декабря.
– Есть ли сейчас возможность усилиться на российском рынке?
– Мы работаем над этим. Но, как и в случае с легионерами, пока каких-то вариантов не видно, – сказал Кирилл Фастовский.
Сейчас за «Сибирь» играют три легионера: защитники Михал Чайковски и Тревор Мерфи, а также форвард Тэйлор Бек.
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