Кирилл Фастовский: «Сибирь» ищет и четвертого, и пятого легионеров с самого начала сезона. Но сейчас кандидатур нет»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Михал Чайковски Тэйлор Бек Тревор Мерфи Спорт-Экспресс Хоккей

Генеральный директор «Сибири» рассказал, что клуб ищет четвертого и пятого легионеров.

– Мы ищем и четвертого, и пятого легионеров с самого начала сезона. Но сейчас никаких кандидатур нет.

– Есть ли понимание, когда и на какой срок из-за пополнения в семье уедет на родину Тревор Мерфи?

– Он уедет в Канаду примерно на 10 дней в конце декабря.

– Есть ли сейчас возможность усилиться на российском рынке?

– Мы работаем над этим. Но, как и в случае с легионерами, пока каких-то вариантов не видно, – сказал Кирилл Фастовский.

Сейчас за «Сибирь» играют три легионера: защитники Михал Чайковски и Тревор Мерфи, а также форвард Тэйлор Бек.

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