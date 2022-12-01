Фастовский о стабильности «Сибири»: «С картами таро и магией никак не пересекаемся. Правильно распределили нагрузку, у нас достаточно длинная скамейка»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Генеральный директор «Сибири» высказался об успехах команды в этом сезоне. 

Новосибирский клуб набрал 49 очков в 39 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Кирилл Валерьевич, в чем феномен «Сибири» этого чемпионата? Команда занимает третью строчку на Востоке.

– Никакого феномена нет. Мы готовились к сезону и идем пока без серьезных потрясений, как в прошлом году, травм и прочего. Дай бог не сглазить.

– Благодаря чему так стабильно выступаете? Всего одна серия из трех поражений подряд от ЦСКА, «Локомотива» и «Авангарда».

– Нам удается поддерживать форму благодаря работе тренеров. Нет, с картами таро и магией мы никак не пересекаемся. Правильно распределили нагрузку, и у нас достаточно длинная скамейка в этом году. Удается ротировать состав, поддерживать уровень физической готовности игроков.

– Главный тренер Андрей Мартемьянов второй сезон в команде. Он как-то меняется, например, в ментальном плане?

– Этот как раз тот случай… Лучше пусть не меняется (улыбается).

– Владельцы «Сибири» довольны результатами команды?

– Я надеюсь. Но опять же, все познается весной. Пока все хорошо, – сказал Кирилл Фастовский.

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