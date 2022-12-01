Фастовский о вложениях в реконструкцию ЛДС «Сибирь»: «Больше миллиарда рублей. Колоссальная работа, все говорят, что арену не узнать»

Кирилл Фастовский сообщил, что в реконструкцию ЛДС «Сибирь» вложили больше миллиарда рублей.

– Сколько вложили в реконструкцию ЛДС «Сибирь» и когда ждать открытия новой арены, строительство которой началось раньше, чем в Омске?

– Больше миллиарда рублей. Благодаря «Сибирскому антрациту» удалось старую арену превратить в новую. Новой она, конечно, не будет, но работа проделана колоссальная. Все команды, которые к нам приезжают, говорят, что арену просто не узнать.

Это действительно приятно, мы ответственно подошли к этому вопросу. За три межсезонья фактически столько всего построили, так что для нас это здорово.

А что касается новой арены на приблизительно 11000 человек, то как только она будет готова, мы готовы переезжать. Мы как юные пионеры – всегда готовы. По срокам сдачи вопросы не ко мне, я к этому никакого отношения не имею, – сказал генеральный директор «Сибири».