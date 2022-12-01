Вайсфельд о сравнении Малкина с Кросби: «Дилетантский посыл. Кому-то блондинки, кому-то брюнетки»

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«Кого бы я выбрал на месте генменеджера – Кросби или Малкина? Сложный момент. Я так скажу: если предположить, что они оба в идеальной физической форме, то я бы все-таки сказал «Малкин».

Я думаю, Кросби – это, как у них есть такое выражение, safety pick – безопасный выбор. А Малкин, с одной стороны, более рискованный выбор; с другой стороны, он может делать вещи, которые Кросби не может.

Я так думаю, но вообще это такое же сравнение, как между БМВ и «Мерседесом». Дело такое – кому-то блондинки, кому-то брюнетки. Мне кажется, какой-то дилетантский посыл – сравнивать таких людей», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.