Вайсфельд о сравнении Малкина с Кросби: «Дилетантский посыл. Кому-то блондинки, кому-то брюнетки»

Теги Питтсбург Леонид Вайсфельд Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мнением о Сидни Кросби и Евгении Малкине.

«Кого бы я выбрал на месте генменеджера – Кросби или Малкина? Сложный момент. Я так скажу: если предположить, что они оба в идеальной физической форме, то я бы все-таки сказал «Малкин».

Я думаю, Кросби – это, как у них есть такое выражение, safety pick – безопасный выбор. А Малкин, с одной стороны, более рискованный выбор; с другой стороны, он может делать вещи, которые Кросби не может.

Я так думаю, но вообще это такое же сравнение, как между БМВ и «Мерседесом». Дело такое – кому-то блондинки, кому-то брюнетки. Мне кажется, какой-то дилетантский посыл – сравнивать таких людей», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные