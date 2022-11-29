«Я русский на 100%. Это даже не обсуждается! Паспорт США оформлять не собираюсь». Андрей Свечников о том, чувствует ли себя американцем

сказал, что остался русским на 100%, несмотря на жизнь в Америке.

– Где бы ты хотел жить после того, как закончишь играть: в России или в Америке?

– Это очень еще далеко, но мне в России очень нравится, это мой дом, в России точно буду жить, сто процентов. Ну и, возможно, буду приезжать на какое-то время туда.

– Насколько ты чувствуешь себя американцем? Сколько процентов американского в тебе есть?

– Я бы сказал, я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается! Туда я приезжаю играть в хоккей, делаю свою работу. В Россию приезжаю сразу после сезона, чувствую себя дома.

– Собираешься ли оформлять американские паспорта по примеру Овечкина или Малкина?

– Да нет, не собираюсь. А смысл? Они долгое время там живут, я пока что не так много времени прожил, – сказал форвард «Каролины».