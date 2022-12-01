Роман Ротенберг: «Хоккей – король среди всех зимних видов спорта, самый популярный и интересный из них»

считает хоккей королем среди зимних видов спорта.

Главный тренер СКА поздравил игроков с Всероссийским днем хоккея.

«Сегодня все хоккеисты нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Мы чествуем Его Величество хоккей. Я неслучайно называю так нашу любимую игру. Хоккей – это король среди всех зимних видов спорта, самый популярный и самый интересный из них.

Люди, которые связали с хоккеем жизнь, знают, как он умеет приучать к труду на тренировках, как он показывает, что никогда нельзя опускать руки и как щедро он вознаграждает усердных.

Для нашей страны хоккей – вдвойне особенный вид спорта. Он пришел к нам довольно поздно – в середине 1940-х годов, но в кратчайшие сроки советские спортсмены овладели основами игры, а потом бросили вызов канадским профессионалам. То противостояние принесло нам немало ярких матчей и побед. Важно, что непримиримые соперники научились уважать и ценить друг друга. Уважение к сопернику – еще одна вещь, которой хоккей учит с ранних лет.

Хоккеисты, тренеры, болельщики, сервисмены, врачи, аналитики, журналисты, менеджеры и все остальные люди, связанные с нашей любимой игрой, – хочу пожелать вам ровного льда, красивых побед, крепкого здоровья и плодотворной работы. С Днем хоккея!» – написал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.