Форвард «Сибири» Шаров о ЧМ по футболу: «Не самый интересный турнир. Хочу, чтобы Месси выиграл трофей»

Александр Шаров хочет, чтобы Лионель Месси выиграл ЧМ по футболу-2022.

– Смотрите ЧМ-2022 по футболу, за кого болеете?

– Да, конечно, смотрю и слежу. В плане организации и футбола не самый интересный чемпионат мира.

Конкретной команды нет, есть личности. Хочу, чтобы тот же Лионель Месси добился своего, выиграл трофей. Нравится молодая команда Испании. А так больше ни за кого не переживаю, – сказал нападающий ХК «Сибирь».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ